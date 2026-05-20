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¿Nació un nuevo romance? La inesperada revelación que remece a la farándula chilena

Cecilia Gutiérrez reveló en un nuevo capítulo de “¡Hay que Decirlo!" la formación de una nueva relación en la farándula.

Nicolás Lara Córdova

¿Nació un nuevo romance? La inesperada revelación que remece a la farándula chilena

Este miércoles en el episodio más reciente de ¡Hay que decirlo! de Canal 13, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, entregó una inesperada revelación de un nuevo romance que remece a la farándula chilena.

La periodista de espectáculos dio a conocer la nueva conquista amorosa de Kika Silva, quien hace unos meses terminó su relación con Gonzalo Valenzuela.

“Es uno de los viudos más apetecidos de la sociedad chilena”, indicó Gutiérrez antes de revelar que la persona se trataba del doctor Cristián Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez.

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Según comentaron en el programa de Canal 13, Kika Silva y el médico eran muy amigos y habrían dado el paso definitivo a iniciar una relación amorosa.

Hasta el momento, los involucrados no se han referido a este romance.

Daniela Nicolás emitió una inesperada declaración sobre el Dr. Arriagada

Durante el programa, Cecilia Gutiérrez se comunicó con la modelo Daniela Nicolás, quien fue expareja de Cristián Arriagada, pero hoy se encuentra casada.

Al ser contactada por la periodista de espectáculos, la ex Miss Chile indicó no guardar buenos recuerdos de dicha relación.

“Él es un hombre tan malo y tan narcisista, que no merece perder mi tiempo hablando de él”, comentó.

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