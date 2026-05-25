La Roja sufre su primera baja antes de comenzar los trabajos para los amistosos de junio / Marco Muga

La selección chilena comenzará durante la tarde de este lunes sus trabajos en Juan Pinto Durán con miras a los amistosos contra Portugal y Congo.

Al no estar aún de pleno en fecha FIFA, solo quienes ya culminaron la temporada con sus clubes en el extranjero podrán estar disponibles, considerando que los seleccionados nacionales aún tienen actividad tanto en torneos internacionales como de cara a la fecha 14 de la Liga de Primera.

Sin embargo, sorprendentemente, La Roja ya sumó su primera baja de cara a los entrenamientos.

El cuerpo técnico de Chile liberó de la citación al defensa Matías Pérez, que se salvó del descenso en Italia con el Lecce.

En su reemplazo, Nicolás Córdova sumó al volante Ignacio Saavedra, proveniente del Rubin Kazán de Rusia, donde acumula 11 partidos defendiendo a su nuevo club.