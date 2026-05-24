“No es primera vez que anda con un ex de una amiga”: cuestionan romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada

Esta semana salió a la luz el incipiente romance entre Kika Silva y el cirujano plástico Cristián Arriagada. Sin embargo, la noticia no estuvo exenta de polémicas.

Diversos programas de espectáculos y de farándula cuestionaron la relación debido al estrecho vínculo que mantenía la influencer con la fallecida periodista y esposa del doctor, Javiera Suárez.

La relación entre Silva y Arriagada se supo luego de que el médico compartió fotografías en redes sociales junto a la modelo, lo que terminó por confirmar la relación entre ambos.

Alguien que se refirió al incipiente romance fue Adriana Barrientos. En medio del programa Zona de Estrellas, la “Leona” señaló: “Ellas dos eras muy amigas. Kika Silva fue amiga de Javiera Suárez hasta el último minuto”.

La oposición de Adriana Barrientos al romance

“Perdónenme que sea tan moralista para mis cosas, pero Kika Silva, en fotos con la Javi, abrazadas, que parecían dos gotas de agua, dos hermanas... Y ahora, que ella esté con el padre del hijo de su amiga (...)”, manifestó Barrientos.

En esa misma línea, la panelista abordó otro punto. “No es la primera vez que Kika Silva anda con un ex de una amiga. La vez anterior ella salía con Pangal Andrade, y Pangal era pareja de Kel Calderón. Y Kel no era tan amiga de Kika, como Javiera Suárez de Kika”, sostuvo.

“Kika está tratando de hacer una familia, su sueño muy propio, que está bien. Y si escogió al padre del hijo de su mejor amiga quien al día ya no está con nosotros, bueno... Es cosa de cada uno y habrá que aceptarlo”, agregó Barrientos.

Por su parte, el periodista Hugo Valencia también dio a conocer su punto de vista. “Yo tengo la opinión de que con las parejas de los amigos ni ahora, ni mañana, ni nunca. Es una opinión ética, moral y personal”, expuso.