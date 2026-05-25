;

Debate por IA y derechos de autor reabre tensión en el Congreso tras rechazo de artículo clave

La Cámara baja rechazó una norma sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual, generando reacciones de la industria creativa.

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

La discusión sobre quién es dueño de las ideas que utiliza la inteligencia artificial volvió a instalarse en el Congreso, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara el Artículo 8 del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

La decisión generó inmediatas reacciones desde el mundo creativo, en un contexto donde la regulación tecnológica sigue avanzando sin consensos claros.

La Cámara de Empresas Creativas de Chile, que agrupa a actores de la publicidad, audiovisual, medios, entretenimiento y tecnocreatividad, valoró la votación y subrayó la necesidad de proteger los derechos de autor en este nuevo escenario.

Revisa también:

Desde la entidad enfatizaron que “la protección de la propiedad intelectual debe mantenerse como un principio central” en cualquier normativa vinculada a inteligencia artificial.

Derechos de autor en el centro de la discusión

El gremio remarcó que las obras creativas pertenecen a sus autores o a quienes estos determinen, rechazando cualquier iniciativa que pueda afectar ese principio. En esa línea, sostuvieron que “el desarrollo tecnológico no puede construirse debilitando a los sectores que generan contenidos, conocimiento y propiedad intelectual”, marcando una postura clara frente al uso de datos para entrenar modelos de IA.

Según la organización, la legislación vigente ya resguarda estos derechos, que consideran fundamentales para el funcionamiento de la economía creativa. De hecho, destacaron que esta industria representa el 2,3% del PIB en Chile, con potencial para impulsar exportaciones y diversificación productiva, siguiendo ejemplos como Reino Unido, Colombia y Corea del Sur.

El gremio reiteró su apoyo a la innovación tecnológica, pero advirtió que su crecimiento debe ir acompañado de reglas claras. Entre sus propuestas, plantearon diferenciar entre usos científicos y comerciales de obras protegidas, además de permitir que los creadores decidan si sus contenidos pueden ser utilizados para entrenar inteligencia artificial.

También insistieron en la necesidad de mayor transparencia sobre los datos utilizados y de incorporar criterios éticos que aseguren compensaciones justas. En ese contexto, recalcaron que “la propiedad intelectual no representa una barrera para la innovación”, sino una condición para un desarrollo sostenible.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad