En un partido de alto voltaje, Colo Colo asaltó el Claro Arena y se quedó con el clásico ante Universidad Católica para seguir ampliando su ventaja como líder de la Liga de Primera.

Uno de los jugadores destacados en el equipo de Fernando Ortiz fue Diego Ulloa, quien por el sector izquierdo se mostró sólido en los duelos frente a Clemente Montes y Sebastián Arancibia.

En conversación con TNT Sports este lunes, el seleccionado chileno analizó el triunfo en la precordillera y valoró especialmente volver a ganar un clásico tras las derrotas consecutivas ante Universidad de Chile.

“Muy contento por el partido de ayer, necesitábamos ganar un clásico, estábamos en deuda con todo el pueblo colocolino, necesitábamos la victoria”, señaló el formado en la cantera alba.

Sobre el complicado inicio del encuentro, donde la UC logró imponerse en varios pasajes, comentó que “son momentos del partido. Sabíamos que Católica iba a salir a buscar el partido desde el primer momento, que teníamos que aguantar y que podía pasar lo del gol, pero sabíamos que en el transcurso del partido se iban a dar las cosas a nuestro favor”.

Finalmente, también destacó la capacidad del equipo para adaptarse tácticamente durante el segundo tiempo. “Dentro del partido tuvimos que cambiar el sistema, pero de todas maneras los compañeros se adaptan y dicen que sí a cualquier formación”, cerró Ulloa.