Martin Vidaurre roza su primer podio de la temporada 2026 en las Copas del Mundo de ciclismo cross country / Luis Barra / Red Bull Content Pool

Martín Vidaurre disputó la segunda fecha de la Copa del Mundo de cross country UCI, en República Checa.

El subcampeón planetario de la especialidad peleó contra los mejores del planeta en Nove Mesto, localidad que reunió a 102 ciclistas.

Con un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 11 segundos, Vidaurre mejoró el octavo lugar que logró el año pasado y, en una batalla más que estrecha, terminó en el cuarto puesto, a 15 segundos de quien llegó tercero, el italiano Filippo Colombo.

Eso sí, el dos veces olímpico por Chile fue escogido como el “Rider of the Round”, donde se valoró su espíritu combativo tras evitar una caída en la salida de línea y dando batalla hasta el final por el podio.

“Estoy muy feliz con la cuarta posición. Hice todo lo que pude. Fue una carrera muy rápida. Casi me caigo fuerte en el Rock Garden, donde justo había atacado. Me costó enganchar ahí, tuve que ser inteligente para llegar bien. Estoy un poco enfermo, eso me costó un poco de energía, pero bien, feliz con el resultado y agradecido por el apoyo”, concluyó Martín Vidarure en Nove Mesto, donde el británico Tom Pidcock se quedó con el oro.