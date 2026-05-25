;

Corte de luz en Santiago este martes 26 de mayo: Enel confirma interrupciones en 14 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por las interrupciones del servicio en la capital.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este martes 26 de mayo: Enel confirma interrupciones en 14 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a la región Metropolitana. Así lo dio a conocer Enel, quienes confirmaron interrupciones para este martes 26 de mayo en 14 comunas de la capital.

Según lo comunicado por la empresa, lo cortes del suministro se deben a una serie de trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio.

Revisa también:

ADN

Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no afectarán a la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectados por cortes de luz este martes en Santiago:

  • Colina: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
ADN
  • Santiago: desde las 14:00 horas 15:00 horas.
ADN
  • Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Recoleta: desde las 11:30 horas hasta las 12:30 horas.
ADN
  • San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Quilicura: desde las 01:00 horas hasta las 07:00 horas.
ADN
  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Lo Prado: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • La Reina: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Estación Central: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
ADN
  • Cerro Navia: desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas.
ADN
  • Cerrillos: desde las 11:30 horas hasta las 17:30 horas.
ADN

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad