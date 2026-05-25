Corte de luz en Santiago este martes 26 de mayo: Enel confirma interrupciones en 14 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a la región Metropolitana. Así lo dio a conocer Enel, quienes confirmaron interrupciones para este martes 26 de mayo en 14 comunas de la capital.

Según lo comunicado por la empresa, lo cortes del suministro se deben a una serie de trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio.

Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no afectarán a la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectados por cortes de luz este martes en Santiago:

Colina: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.

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Santiago: desde las 14:00 horas 15:00 horas.

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Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Recoleta: desde las 11:30 horas hasta las 12:30 horas.

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San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Quilicura: desde las 01:00 horas hasta las 07:00 horas.

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Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Lo Prado: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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La Reina: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Estación Central: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Cerro Navia: desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas.

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Cerrillos: desde las 11:30 horas hasta las 17:30 horas.