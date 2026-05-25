Corte de luz en Santiago este martes 26 de mayo: Enel confirma interrupciones en 14 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por las interrupciones del servicio en la capital.
Nuevos cortes de luz afectarán a la región Metropolitana. Así lo dio a conocer Enel, quienes confirmaron interrupciones para este martes 26 de mayo en 14 comunas de la capital.
Según lo comunicado por la empresa, lo cortes del suministro se deben a una serie de trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio.
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Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no afectarán a la totalidad de las mismas.
A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectados por cortes de luz este martes en Santiago:
- Colina: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Santiago: desde las 14:00 horas 15:00 horas.
- Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Recoleta: desde las 11:30 horas hasta las 12:30 horas.
- San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Quilicura: desde las 01:00 horas hasta las 07:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Lo Prado: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- La Reina: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Estación Central: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Cerro Navia: desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas.
- Cerrillos: desde las 11:30 horas hasta las 17:30 horas.
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