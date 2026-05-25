Lo que haces al irte de las fiestas podría decir más de lo que crees sobre tu salud mental, según estudio / Maskot

El momento de irse de una fiesta no siempre es tan simple como parece.

Para algunas personas, las despedidas largas, las conversaciones de último minuto y la presión de interactuar hasta el final pueden convertirse en una experiencia agotadora más que en un gesto social agradable.

Aunque retirarse de una reunión sin despedirse suele considerarse descortés, especialistas sostienen que este comportamiento podría estar relacionado con la ansiedad, y la necesidad de proteger la salud mental.

La idea fue abordada en un artículo publicado por The Conversation, escrito por Trudy Meehan, académica del Centro de Psicología Positiva y Salud de la RCSI University of Medicine and Health Sciences.

Según explicó la especialista, muchas personas terminan las reuniones sociales completamente agotadas después de pasar horas intentando encajar, monitoreando cómo actúan o preocupándose constantemente por cómo son percibidas por los demás.

En ese contexto, irse silenciosamente puede funcionar como una forma de autocuidado. Meehan señaló que evitar despedidas extensas ayuda a algunas personas a conservar energía emocional y disminuir la sobrecarga mental.

La académica también advirtió que este comportamiento no siempre tiene el mismo significado. Mientras en algunos casos puede ayudar a mantener una relación más sana con la vida social, en otros podría transformarse en una forma de aislamiento o evitación social si se vuelve recurrente.

Además, destacó el concepto de “socialidad selectiva”, una tendencia psicológica que propone priorizar relaciones más profundas y sostenibles en lugar de mantener interacciones sociales constantes y agotadoras.