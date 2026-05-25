;

Lo que haces al irte de las fiestas podría decir más de lo que crees sobre tu salud mental, según estudio

Los especialistas del estudio señalaron que esta costumbre podría tener más relación con la salud mental de lo que se cree.

Javiera Rivera

Lo que haces al irte de las fiestas podría decir más de lo que crees sobre tu salud mental, según estudio

Lo que haces al irte de las fiestas podría decir más de lo que crees sobre tu salud mental, según estudio / Maskot

El momento de irse de una fiesta no siempre es tan simple como parece.

Para algunas personas, las despedidas largas, las conversaciones de último minuto y la presión de interactuar hasta el final pueden convertirse en una experiencia agotadora más que en un gesto social agradable.

Aunque retirarse de una reunión sin despedirse suele considerarse descortés, especialistas sostienen que este comportamiento podría estar relacionado con la ansiedad, y la necesidad de proteger la salud mental.

La idea fue abordada en un artículo publicado por The Conversation, escrito por Trudy Meehan, académica del Centro de Psicología Positiva y Salud de la RCSI University of Medicine and Health Sciences.

Según explicó la especialista, muchas personas terminan las reuniones sociales completamente agotadas después de pasar horas intentando encajar, monitoreando cómo actúan o preocupándose constantemente por cómo son percibidas por los demás.

Revisa también

ADN

En ese contexto, irse silenciosamente puede funcionar como una forma de autocuidado. Meehan señaló que evitar despedidas extensas ayuda a algunas personas a conservar energía emocional y disminuir la sobrecarga mental.

La académica también advirtió que este comportamiento no siempre tiene el mismo significado. Mientras en algunos casos puede ayudar a mantener una relación más sana con la vida social, en otros podría transformarse en una forma de aislamiento o evitación social si se vuelve recurrente.

Además, destacó el concepto de “socialidad selectiva”, una tendencia psicológica que propone priorizar relaciones más profundas y sostenibles en lugar de mantener interacciones sociales constantes y agotadoras.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad