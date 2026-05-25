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“Hablé con él y tiene muy claro que no puede faltar más a ningún partido; ocupó sus tres comodines”

Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco, le dejó un claro mensaje al técnico Esteban Valencia tras ausentarse de los últimos partidos del equipo femenino del club.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Esteban Valencia, entrenador del equipo femenino de Deportes Temuco, fue protagonista de una inusual polémica en las últimas semanas, luego de ausentarse de los últimos partidos como visitante de su club para cumplir labores religiosas en una iglesia.

En concreto, el ‘Huevo’ no estuvo presente en los enfrentamientos ante Deportes Iquique, Colo Colo y Universidad de Concepción por la Liga Femenina, lo que despertó fuertes críticas y un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Profesional (ANJUFF).

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Al respecto, Marcelo Salas, presidente del “Pije”, abordó el tema y reveló que tuvo una seria conversación con el estratega chileno. “Lo hablé personalmente con Esteban. En el fondo, él tiene muy claro que no puede faltar más a ningún partido y eso quedó muy claro”, declaró en el programa Revolución en La Frontera de Radio Universal.

En esa línea, el exgoleador de La Roja explicó que “así como él faltó, para que la gente sepa, cualquier técnico de las divisiones menores puede faltar a esos partidos, puede tener algún problema o alguna situación y es el tope que tenemos”.

Sin embargo, Salas fue enfático en señalar que la situación no volverá a ocurrir. “Él, como se lo dije, ocupó sus tres comodines y no puede faltar nunca más y a eso se comprometió también. Esperemos que sea así y no tengamos ningún problema con eso”, sentenció el ‘Matador’.

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