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Protagonizaron una polémica relación y regresan a la TV para reencontrarse en conocido reality

Ambas personalidades terminaron su vínculo en 2025 y volverán a compartir espacio en este programa.

Felipe Romo

Protagonizaron una polémica relación y regresan a la TV para reencontrarse en conocido reality

“Volverías con tu ex 2″ anunció a dos nuevos participantes y generó sorpresa ya que Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, más conocida como la “Guaren”, volverán a encontrarse tras su ruptura amorosa.

La pareja protagonizó un bullado romance marcado por las constantes polémicas relacionadas con inseguridades, con ambos reconociendo que “revisaban los celulares del otro” constantemente.

Solabarrieta y la “Guaren” oficializaron el fin de su relación en agosto de 2025, desde entonces no mantienen contacto e incluso Torres afirmó que lo “bloqueo” de redes sociales.

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Lo bloqueé y nunca más volví a responder ni a saber de su vida. Terminamos en agosto de 2025 y lo bloqueé en octubre. Contacto cero total”, confesó en conversación con Mega tras su ingreso al programa.

Por su parte Solabarrieta aseguró que vivió meses complejos tras separarse de su expareja: “Me terminó en persona, fue de un momento para otro, muy sorpresivo, chocante, lo pasé muy mal en su momento”.

El reality “Volverías con tu ex 2″ aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero sumó dos importantes rostros que volverán a encontrarse casi 7 meses después.

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