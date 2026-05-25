Ministro Arrau afirma que usarán “la Política Nacional de Seguridad Pública” promulgada por el expresidente Boric

El Palacio de La Moneda albergó esta mañana el primer Comité de Seguridad encabezado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el recién asumido ministro del área, Martín Arrau. Al término de la instancia, que marca el debut formal del secretario de Estado en las reuniones de coordinación de la cartera, la autoridad repasó las intensas actividades de su instalación, las que han incluido citas con representantes del mundo político, las jefaturas de las policías y las mesas directivas de Gendarmería de Chile.

Sin embargo, el foco de atención estuvo en resolver la gran interrogante que arrastra el ministerio desde su diseño: si el Ejecutivo cuenta o no con un plan de acción concreto para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Cabe recordar que este flanco técnico terminó por catapultar la salida de su antecesora, Trinidad Steinert, quien acusó públicamente que desconocía que se le exigiría un cronograma estratégico. Sobre este punto, el ministro Arrau zanjó la polémica con un inesperado giro, confirmando que la administración de Kast operará bajo la institucionalidad y la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por el expresidente Gabriel Boric.

El piso legal de la Ley 21.730

El ministro de Seguridad argumentó que no es necesario diseñar una estructura global desde cero, puesto que el marco normativo actual heredado cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar la crisis delictual en el territorio nacional.

“Hay que recordar que la ley 21.730, que tiene poco más de un año, que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas. Lo primero es que existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el ex Presidente Boric, dura 6 años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente, que le quedan más de 5 años de funcionamiento”, sostuvo Arrau.

En esa misma línea, el secretario de Estado detalló que el cuerpo legal vigente también mandata de forma expresa al Ejecutivo a confeccionar e implementar estrategias operativas específicas orientadas al combate al narcotráfico, el control fronterizo integral y el desmantelamiento de bandas de crimen organizado.

Para cumplir con dichos procedimientos, la autoridad anunció que comenzarán a convocar de manera periódica a los consejos de seguridad pública y prevención del delito, avanzando de forma paulatina en la promulgación de los reglamentos complementarios que aún restan, considerando que la secretaría de Estado se encuentra en pleno proceso de instalación física y administrativa.