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Pagan hasta $150 mil diarios: empresa busca conductores para trabajar en el CyberDay y así se puede postular

La compañía abrió una convocatoria para sumar a más de mil conductores durante el evento online. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Pagan hasta $150 mil diarios: empresa busca conductores para trabajar en el CyberDay y así se puede postular

A pocos días de una nueva edición del Cyber Day 2026, distintas empresas ya comienzan a reforzar sus equipos logísticos para enfrentar el aumento de compras online.

Una de ellas es Chilexpress, que abrió una convocatoria nacional para sumar a más de mil conductores durante el evento de comercio electrónico.

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Según la información disponible, las personas seleccionadas podrán recibir pagos diarios de entre $100.000 y $150.000, dependiendo del tipo de vehículo utilizado para realizar los repartos.

Requisitos para postular como conductor

Quienes quieran participar del proceso deben cumplir con algunas condiciones básicas. Entre ellas, ser mayor de 18 años, tener licencia de conducir vigente y contar con un teléfono Android con datos móviles.

Además, el vehículo debe tener permiso de circulación, Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y certificado de revisión técnica u homologación al día.

La convocatoria busca reforzar la operación de última milla de la empresa durante uno de los períodos de mayor demanda del comercio electrónico en Chile.

Aunque la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) aún no ha anunciado oficialmente la fecha del Cyber Day 2026, diversas marcas del retail ya adelantaron que el evento se realizaría entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción a través del formulario habilitado por la empresa (disponible aquí), donde se solicitarán datos personales y antecedentes del vehículo para avanzar en el proceso.

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