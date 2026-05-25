El “refuerzo” europeo de La Roja sorprende con sus primeras palabras en español: “Es un sueño estar aquí”

La gran sorpresa en la nómina de Chile para los amistosos ante Portugal y RD Congo es Nils Reichmuth, volante de origen suizo pero con madre chilena, que actualmente milita en FC Thun.

El mediocampista entrenó este lunes en Juan Pinto Durán bajo las órdenes de Nicolás Córdova y posteriormente conversó con el equipo de comunicaciones de La Roja, dejando sus primeras declaraciones como seleccionado chileno, incluso hablando en español.

“Estoy muy contento de estar aquí, es como un sueño. El equipo me trata muy bien y me hacen los días más fáciles”, comentó el reciente campeón de la liga suiza, que además disputará las fases previas de la Champions League la próxima temporada.

Sobre cómo recibió el llamado de la selección, confesó: “Estaba sorprendido, pero muy feliz y orgulloso de representar a mi país. Estoy contento por mis primos que también están muy felices”.

“He visto los partidos, los highlights y también cuando vino Nicolás a Suiza me explicó cómo quería jugar y la formación. Creo que estaba muy preparado para llegar aquí”, agregó.

Respecto a sus características dentro de la cancha, señaló: “Mi posición favorita es el mediocampo, más hacia la derecha, para poder salir hacia el medio con mi pie izquierdo. Pienso que soy un jugador con mucha técnica, pero también miro a mis compañeros y tengo una buena pegada”.

Finalmente, Reichmuth también se refirió a sus metas con la selección chilena. “Yo miro el día a día, pero después también quiero ganar siempre con el equipo; clasificar a los grandes torneos, eso también es un objetivo”, cerró.