Elizalde arremete contra ministro Quiroz por megarreforma: “Sus ideas son ochenteras que han fracasado en el mundo”

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, lanzó una dura crítica al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, iniciativa que continuará su tramitación en el Senado.

“Estamos en presencia del intento de llevar adelante con muy poca reflexión y en muy poco plazo una reforma tributaria de dimensiones, con recetas que no han funcionado en ninguna parte del mundo y que desprotegen a los sectores medios y a los sectores vulnerables”, señaló en un punto de prensa.

En esa línea, sostuvo que “las ideas del ministro Quiroz son ideas ochenteras que han fracasado en el mundo y que han tenido como consecuencia, en los países en que se han implementado, aumento del déficit fiscal y, por tanto, recorte de beneficios sociales”.

Críticas a Kast y al cambio de gabinete

Consultado por sus expectativas sobre la cuenta pública, Álvaro Elizalde respondió que “me gustaría ver una voluntad de diálogo de parte del Presidente de la República”.

“Ahora, si uno analiza su trayectoria como diputado, él nunca formó parte de ningún acuerdo, porque le cuesta conversar y escuchar a quienes piensan distinto, le cuesta acoger nuevas miradas”, afirmó.

El Presidente José Antonio Kast | FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE Ampliar

Respecto al cambio de gabinete del pasado martes, el exministro comentó: “A mí me llama la atención el nivel de improvisación del gobierno del Presidente de la República en seguridad. Fue tres veces candidato presidencial. Habló mucho de seguridad, y al momento de gobernar no tiene ni siquiera un plan”.

“Y, por tanto, este cambio de gabinete es la expresión del fracaso en términos de recurrir a slogans sin contenido sustantivo para hacerse cargo de los desafíos que tenemos en el país”, concluyó.