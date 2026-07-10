Vuelco en el caso “Narco-FACh”: Decretan sobreseimiento de exjefa de cabina tras probarse que fue engañada

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó el sobreseimiento definitivo de la exjefa de cabina de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), María Fernanda Rebolledo, quien cumplió prisión preventiva tras ser vinculada erróneamente al mediático caso de narcotráfico institucional denominado “Narco-FACh”.

Según información de 24 Horas, la indagatoria penal comenzó en julio de 2024, luego de que se detectara una maleta que contenía más de cuatro kilos de ketamina al interior de la Base Aérea Los Cóndores.

En dicha oportunidad, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Tarapacá desbarataron una red interna que utilizaba los vuelos logísticos de la institución militar para el tráfico ilícito de sustancias hacia la zona central del país.

Si bien cinco uniformados fueron detenidos en la fase inicial del operativo, los peritajes y análisis de comunicaciones posteriores determinaron de manera concluyente que tanto Rebolledo como el cabo primero Rodrigo Silva no formaban parte de la organización.

Por el contrario, los antecedentes demostraron que ambos habrían sido engañados por un superior jerárquico para trasladar la carga desde Iquique hacia Santiago bajo la farsa de que transportaban whisky y cigarrillos.

A diferencia de la situación de la exjefa de cabina, la red criminal detrás del tráfico de drogas mantiene tras las rejas a los suboficiales Elías Villalonga, Mauricio Ponce y Danilo Rivas, quienes continúan formalizados bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La investigación del Ministerio Público confirmó que este grupo integraba una estructura delictual que recibía millonarios pagos ilícitos y que operaba en coordinación con ciudadanos extranjeros civiles.