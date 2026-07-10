;

Vuelco en el caso “Narco-FACh”: Decretan sobreseimiento de exjefa de cabina tras probarse que fue engañada

Los antecedentes demostraron que María Fernanda Rebolledo fue engañada por un superior jerárquico para trasladar la carga desde Iquique.

Gonzalo Miranda

Formalización de ex funcionarios FACH

Formalización de ex funcionarios FACH

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó el sobreseimiento definitivo de la exjefa de cabina de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), María Fernanda Rebolledo, quien cumplió prisión preventiva tras ser vinculada erróneamente al mediático caso de narcotráfico institucional denominado “Narco-FACh”.

Según información de 24 Horas, la indagatoria penal comenzó en julio de 2024, luego de que se detectara una maleta que contenía más de cuatro kilos de ketamina al interior de la Base Aérea Los Cóndores.

Revisa también

En dicha oportunidad, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Tarapacá desbarataron una red interna que utilizaba los vuelos logísticos de la institución militar para el tráfico ilícito de sustancias hacia la zona central del país.

Si bien cinco uniformados fueron detenidos en la fase inicial del operativo, los peritajes y análisis de comunicaciones posteriores determinaron de manera concluyente que tanto Rebolledo como el cabo primero Rodrigo Silva no formaban parte de la organización.

Por el contrario, los antecedentes demostraron que ambos habrían sido engañados por un superior jerárquico para trasladar la carga desde Iquique hacia Santiago bajo la farsa de que transportaban whisky y cigarrillos.

A diferencia de la situación de la exjefa de cabina, la red criminal detrás del tráfico de drogas mantiene tras las rejas a los suboficiales Elías Villalonga, Mauricio Ponce y Danilo Rivas, quienes continúan formalizados bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La investigación del Ministerio Público confirmó que este grupo integraba una estructura delictual que recibía millonarios pagos ilícitos y que operaba en coordinación con ciudadanos extranjeros civiles.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad