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¿Gallinas con depresión? Investigación chilena alerta sobre los efectos de las jaulas en la crianza de animales

La investigación detectó conductas comparables a síntomas depresivos en aves ponedoras y reabrió el debate sobre bienestar, producción y ética.

Martín Neut

Gallinas ponedoras

Gallinas ponedoras / KARRASTOCK

Un estudio liderado por la médica veterinaria Javiera Calderón concluyó que las gallinas criadas en jaulas tradicionales presentan conductas comparables a, al menos, dos síntomas de la depresión clínica humana, lo que reabrió el debate sobre las condiciones en que vive la mayor parte de las aves ponedoras en Chile.

La investigación comparó el comportamiento de gallinas mantenidas en sistemas de jaulas con el de aves criadas en ambientes libres.

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Según explicó Calderón, cerca del 90% de las gallinas ponedoras del país permanece en el primer tipo de sistema, caracterizado por sus fuertes restricciones de movimiento.

“Esto nos habla de un profundo problema de bienestar. Pues la mayoría de las gallinas ponedoras del país están sufriendo constantemente en estos sistemas, lo que demuestra que hay un problema ético grave", afirmó la investigadora.

“Generan vínculos con los humanos”

En paralelo, el estudio también determinó que los pollos son capaces de desarrollar vínculos con las personas cuando reciben un trato amable.

“Demostramos que los pollos generan vínculos con los humanos al ser tratados gentilmente, gatillando emociones positivas", sostuvo Calderón.

Los resultados fueron publicados en las revistas científicas Animal Welfare y Applied Animal Behaviour Science, consolidando el alcance internacional de la investigación desarrollada por la académica.

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