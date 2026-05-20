Avanza la megareforma del Gobierno: Cámara aprueba idea de legislar ley de “Reconstrucción Nacional” y avanza al Senado

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la idea de legislar de la denominada “megarreforma” o ley de reconstrucción impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa obtuvo 90 votos a favor y 59 en contra, permitiendo que el proyecto continúe ahora su tramitación en el Senado.

Según se informó desde el Congreso en Valparaíso, el respaldo al proyecto se concretó con apoyo de parlamentarios del Partido de la Gente y algunos votos descolgados de la oposición, tal como se proyectaba en las últimas jornadas. Tras la aprobación general, la Sala comenzó la votación en particular de las distintas normas que integran la reforma.

La sesión se anticipa extensa, ya que el proyecto contempla entre 80 y más de 100 votaciones separadas sobre sus diferentes artículos y medidas. Se espera que el debate en particular se prolongue hasta avanzada la tarde mientras continúa la discusión legislativa de una de las iniciativas clave del Ejecutivo.