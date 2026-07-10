Resultados del Kino que repartió $11.000 millones: números ganadores del sorteo 3251 del viernes 10 de julio
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del viernes 10 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartió un cuantioso e histórico pozo acumulado.
Para el sorteo 3251 se alcanzaron los $11.000 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 26 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $654.185.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $6.410 millones
- Rekino: $490 millones
- Requete Kino: $820 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3250 del Kino
- Kino: 25, 10, 7, 8, 2, 4, 24, 3, 6, 20, 19, 9, 21, 18
- Rekino: 9, 1, 3, 23, 17, 10, 14, 21, 4, 7, 15, 16, 6, 18
- Requete Kino: 13, 7, 21, 1, 23, 11, 9, 19, 4, 15, 5, 17, 24, 25
- Chao Jefe $2.000.000: 9, 8, 15, 6, 17, 24, 4, 2, 25, 13, 21, 18, 12, 11
- Chao Jefe $3.000.000: 19, 11, 6, 1, 22, 8, 4, 21, 15, 14, 2, 9, 7, 5
- Súper Combo Marraqueta: 9, 24, 1, 11, 8, 6, 12, 19, 7, 18, 2, 15, 4, 20
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 14, 16, 5, 19, 23, 4, 18, 13, 15, 21, 24, 20, 25, 2
- Premios Especiales viaje para dos personas: 21, 11, 7, 4, 20, 13, 16, 19, 12, 15, 6, 14, 9, 3
- Premios Especiales viaje para dos personas: 7, 23, 21, 8, 20, 5, 19, 6, 14, 17, 11, 25, 18, 3
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.