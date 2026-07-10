;

Resultados del Kino que repartió $11.000 millones: números ganadores del sorteo 3251 del viernes 10 de julio

El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Kino que repartió $11.000 millones: números ganadores del sorteo 3251 del viernes 10 de julio

La noche del viernes 10 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartió un cuantioso e histórico pozo acumulado.

Para el sorteo 3251 se alcanzaron los $11.000 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 26 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $654.185.

Los montos a repartir serán los siguientes:

  • Kino: $6.410 millones
  • Rekino: $490 millones
  • Requete Kino: $820 millones
  • Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
  • Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
  • Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
    • 1 Casa
    • 1 SUV
    • Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
    • 1 viaje
  • En cuanto a los premios especiales:
    • 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
    • 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
  • Por último, el premio al número de cartón:
    • 5 bonos de $1.000.000
  • Finalmente, Club Kino:
    • Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3250 del Kino

  • Kino: 25, 10, 7, 8, 2, 4, 24, 3, 6, 20, 19, 9, 21, 18
  • Rekino9, 1, 3, 23, 17, 10, 14, 21, 4, 7, 15, 16, 6, 18
  • Requete Kino13, 7, 21, 1, 23, 11, 9, 19, 4, 15, 5, 17, 24, 25
  • Chao Jefe $2.000.0009, 8, 15, 6, 17, 24, 4, 2, 25, 13, 21, 18, 12, 11
  • Chao Jefe $3.000.000: 19, 11, 6, 1, 22, 8, 4, 21, 15, 14, 2, 9, 7, 5
  • Súper Combo Marraqueta: 9, 24, 1, 11, 8, 6, 12, 19, 7, 18, 2, 15, 4, 20
  • Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 14, 16, 5, 19, 23, 4, 18, 13, 15, 21, 24, 20, 25, 2
  • Premios Especiales viaje para dos personas: 21, 11, 7, 4, 20, 13, 16, 19, 12, 15, 6, 14, 9, 3
  • Premios Especiales viaje para dos personas: 7, 23, 21, 8, 20, 5, 19, 6, 14, 17, 11, 25, 18, 3

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad