El destino le sonríe a Argentina: máximo goleador de Suiza se pierde los cuartos de final del Mundial 2026

Este sábado se definirá la segunda llave de semifinales del Mundial 2026 y será Argentina, la última campeona del mundo, quien cerrará la ronda de cuartos de final enfrentando a Suiza.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán ante los “relojitos” y, como es lógico, parten como claros favoritos para quedarse con el partido, más aún al saber que los europeos no contarán con su máximo goleador y asistente.

Fue el propio entrenador suizo, Murat Yakin, quien confirmó en la conferencia de prensa previa al encuentro ante la albiceleste que Johan Manzambi no logró recuperarse de una contusión en su rodilla izquierda, lesión que también le privó de jugar los octavos de final ante Colombia.

Hasta antes de aquel golpe, el volante del Friburgo alemán, de solo 20 años, venía siendo el gran descubrimiento de este Mundial, sumando tres goles y dos asistencias, todo esto, en partidos consecutivos.

De hecho, su buena temporada en la Bundelisga y Europa League, sumado a su brutal arranque de Copa del Mundo, ya llamó la atención de la Premier League. Diversos medios aseguran que el Newcastle está ultimando detalle para concretar su fichaje por cerca de 60 millones de euros.