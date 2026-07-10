;

El destino le sonríe a Argentina: máximo goleador de Suiza se pierde los cuartos de final del Mundial 2026

El propio entrenador de los europeos confirmó la noticia en la conferencia de prensa previa al compromiso.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Matt McNulty - FIFA

Este sábado se definirá la segunda llave de semifinales del Mundial 2026 y será Argentina, la última campeona del mundo, quien cerrará la ronda de cuartos de final enfrentando a Suiza.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán ante los “relojitos” y, como es lógico, parten como claros favoritos para quedarse con el partido, más aún al saber que los europeos no contarán con su máximo goleador y asistente.

Fue el propio entrenador suizo, Murat Yakin, quien confirmó en la conferencia de prensa previa al encuentro ante la albiceleste que Johan Manzambi no logró recuperarse de una contusión en su rodilla izquierda, lesión que también le privó de jugar los octavos de final ante Colombia.

Revisa también:

ADN

Hasta antes de aquel golpe, el volante del Friburgo alemán, de solo 20 años, venía siendo el gran descubrimiento de este Mundial, sumando tres goles y dos asistencias, todo esto, en partidos consecutivos.

De hecho, su buena temporada en la Bundelisga y Europa League, sumado a su brutal arranque de Copa del Mundo, ya llamó la atención de la Premier League. Diversos medios aseguran que el Newcastle está ultimando detalle para concretar su fichaje por cerca de 60 millones de euros.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad