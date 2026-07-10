Un capitán con y sin jineta: el gesto de Gabriel Suazo que todos aplauden en Sevilla

Luego de una temporada 2025/2026 para el olvido en el Sevilla, Gabriel Suazo buscará tener un año más tranquilo, aunque ahora será sin su compatriota, Alexis Sánchez.

El lateral izquierdo y capitán de la selección chilena, pese al mal rendimiento del equipo, fue uno de los niveles destacados del cuadro albirrojo y no solo eso, sino que también le dio el valor agregado de ser un líder dentro del vestuario.

De hecho, siendo su primera temporada en el club, el formado en Colo Colo llegó a portar la jineta de capitán en varios partidos y, para este año, nuevamente parte como candidato principal a llevar el brazalete, más aún tras su último gesto con el proyecto de Luis García Plaza.

Resulta que, Gabriel Suazo apareció el martes en el segundo entrenamiento de la pretemporada del equipo, cuando por derecho, aún tenía algunos días más de vacaciones para tomar.

Según la prensa sevillana, el lateral izquierdo optó acortar su descanso con tal de sumarse a los trabajos con sus compañeros, un gesto que dentro del club valoran mucho y le hace ganar puestos en la jerarquía dentro de un vestuario que se ha ido quedando sin referentes.