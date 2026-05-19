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Presidente Kast realiza el primer cambio de gabinete en su gobierno

Desde la Moneda confirmaron que el acto se realizará a las 20.00 horas de este martes.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

Un verdadero terremoto político sacude al Palacio de La Moneda. En una determinación de máxima urgencia adoptada durante la tarde de este martes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, realizará su primer cmabio de gabinete a 68 dpias de inciado su mandato.

Desde la Moneda confirmaron que el acto se realizará a las 20.00 horas de este martes.

Trasendidos de prensa han señalado que el mandatario comunicó formalmente a los presidentes de los partidos del oficialismo que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, dejarán sus cargos de forma inmediata.

Según información a la que tuvo acceso Radio ADN, el actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumiría también la cartera de Seguridad y el jefe de Vivienda, Martín Arrau, tomaría también la vocería de Gobierno.

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