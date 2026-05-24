La Moneda destaca aumento de expulsiones: “No hay antecedentes que registren esa cifra en gobiernos anteriores”

El Gobierno entregó este domingo un balance de su gestión migratoria a poco más de dos meses del inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast, destacando un aumento en las expulsiones de extranjeros y una fuerte disminución de los ingresos clandestinos al país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que durante esta jornada salió desde Iquique un nuevo vuelo chárter con 80 extranjeros expulsados, principalmente con destino a Bolivia y Colombia.

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE Ampliar

Según detallaron las autoridades, 60 corresponden a expulsiones administrativas y 20 a expulsiones judiciales. Además, 32 de los expulsados mantenían antecedentes policiales por delitos como tráfico de drogas, robo con violencia, extorsión, homicidio y abuso sexual.

“En 40 días han salido tres vuelos de expulsión. No hay antecedentes que registren esa cifra en gobiernos anteriores”, afirmó el subsecretario, quien aseguró que ya son 160 las personas expulsadas en vuelos hacia cinco países desde el inicio del actual gobierno.

“A nuestro país no se viene a delinquir”, agregó, destacando además la salida de Kevin Ospina Ramírez, condenado por extorsión, y Michael González Hoyos, condenado por homicidio.

Las cifras de Migraciones

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, sostuvo que las cifras muestran una mejora en la capacidad operativa del Estado. Según explicó, entre enero y mayo de 2026 se registran 780 expulsiones, superando ampliamente las 478 del mismo periodo de 2025.

Asimismo, las salidas voluntarias efectivas alcanzan las 2.446 personas, un aumento de casi 70% respecto al año anterior.

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Otro de los indicadores destacados por el Ejecutivo es la caída de los ingresos clandestinos. De acuerdo con el balance oficial, estos bajaron desde 18.403 casos en 2022 a 4.324 en 2026 para el mismo periodo.

El Gobierno además reiteró que buscará avanzar en la apertura de relaciones consulares con Venezuela para concretar expulsiones pendientes hacia ese país, señalando que existen cerca de 45 mil órdenes heredadas sin ejecutar.