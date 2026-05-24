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Tras primera cambio de gabinete: Criteria muestra baja en aprobación de Presidente Kast y creciente preocupación por seguridad

La nueva medición reveló una leve baja en el apoyo al Mandatario, aunque un 72% respaldó el reciente ajuste ministerial impulsado por La Moneda.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

La más reciente medición de Agenda Criteria mostró una leve caída en la aprobación del gobierno del Presidente José Antonio Kast, aunque también evidenció una disminución en los niveles de desaprobación y un amplio respaldo ciudadano al reciente cambio de gabinete impulsado por el Ejecutivo.

Según el sondeo correspondiente a mayo de 2026, la aprobación del Mandatario alcanzó un 37%, un punto menos respecto de la semana anterior.

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En paralelo, la desaprobación retrocedió desde un 53% a un 49%, mientras que el porcentaje de personas que no tiene una opinión definida subió al 14%.

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Uno de los puntos mejor evaluados del estudio fue el reciente ajuste ministerial realizado por el Gobierno. Un 84% de los encuestados afirmó estar informado sobre el cambio de gabinete y, dentro de ese grupo, un 72% señaló estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la decisión adoptada por La Moneda frente a los desafíos que enfrenta el país. Solo un 13% manifestó rechazo a la medida.

Sin embargo, la encuesta también reflejó un deterioro en la percepción sobre el manejo de la emergencia por parte del Ejecutivo. Un 41% consideró “incorrecto” el rumbo tomado por el gobierno, cifra que aumentó cinco puntos respecto a mediciones anteriores. En contraste, un 35% evaluó positivamente la gestión y un 24% aseguró no tener claridad sobre el tema.

En materia económica, el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social mantiene un respaldo moderado de 36%, aunque persisten dudas respecto a sus beneficiarios. Un 45% cree que favorecerá principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos, mientras que un 35% considera que ayudará a generar empleo.

La seguridad continúa consolidándose como la principal preocupación ciudadana, alcanzando un 30% de las menciones. Además, aumentó el pesimismo sobre la delincuencia y la economía: un 41% cree que la crisis de seguridad empeorará y un 39% estima que la situación económica del país también se deteriorará en los próximos meses.

El estudio fue realizado el 21 de mayo mediante un panel online nacional de 1.002 casos.

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