Vuelve famosa pareja de la farándula: “Para los que me preguntan si volvimos, la verdad es que nunca terminamos”

La farándula nacional quedó sorprendida este fin de semana, luego de que se confirmara la reconciliación de una afamada pareja del espectáculo.

Se trata nada más y nada menos que de María José “Coté” López y Lucas Lama. Cabe recordar que hace un par de semanas atrás fue la modelo quien confirmó el quiebre con el influencer.

No obstante, luego de una serie de especulaciones, ambos dejaron a un lado los rumores y dieron a conocer de que están juntos nuevamente.

Se fueron de viaje juntos a la playa

Hace un par de horas la propia Coté López compartió a través de su Instagram una serie de historias en donde se le ve acompañada de Lama en la playa.

En los registros se les ve a ambos bastante cercanos en lo que parece ser una cabaña. Luego, la propia modelo y empresaria compartió un video en donde explicó la situación actual entre ambos.

“Gente, para los que me preguntan si es que volvimos, la verdad es que nunca terminamos”, partió señalando de entrada López.

En esa misma línea, señaló: “O sea, duró unas horas nomás. Solamente que estaba haciendo un experimento social, sin subirlo, porque la gente se empieza a pasar rollos”.

“Por ejemplo, me escribían ‘ahora te ves muy feliz, ahora estás pescando a tus hijos’ o al contrario, me decían ‘ahora te ves muy triste’ y era muy chistoso, porque la verdad hemos estado siempre juntos, todos los días”, cerró.