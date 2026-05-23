Carabineros despliega megaoperativo antidrogas en Santiago: hay 23 detenidos y 20 kilos de droga incautados

Carabineros informó la detención de 23 personas y la incautación de 20 kilos de distintas drogas en el marco de un operativo contra el tráfico y microtráfico realizado durante la última semana en Santiago.

Con ello, se busca recuperar espacios públicos mediante un trabajo integral de la Zona Metropolitana, con apoyo de la Prefectura de Radiopatrullas, a través de la combinación de inteligencia policial, alta movilidad y un robusto despliegue logístico.

En ese contexto, los procedimientos se concentraron en sectores específicos de las comunas de La Pintana, Cerro Navia, Quilicura, Recoleta, Estación Central, Huechuraba y Lampa.

Detención por intento de secuestro

Esto permitió detener a 23 personas e incautar cerca de 20 kilos de drogas tales como cocaína, marihuana, ketamina, tussi y potenciadores. Asimismo, se sacó de circulación cinco armas y 200 municiones de distintos calibres.

El jefe de Zona Metropolitana, Manuel Cifuentes, sostuvo que “cuando uno elimina estos núcleos de venta de drogas, también incide en una serie de delitos conexos”.

En el marco de esta estrategia, el pasado martes en la comuna de El Bosque se detuvo a tres sujetos acusados de secuestrar a un conductor de aplicación . En el procedimiento también se incautó un arma de fuego, 11 kilos de marihuana, tres kilos de cocaína y dos kilos de ketamina.

El miércoles, en tanto, controles preventivos realizados en la comuna de Independencia permitieron detectar a dos conductores de buses que manejaban bajo los efectos de la cocaína.