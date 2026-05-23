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Boca Juniors acumula su tercera baja para la “final” ante la UC por Copa Libertadores

El cuadro xeneize presenta complicaciones para componer su ataque de cara al juego del jueves.

Carlos Madariaga

Boca Juniors acumula su tercera baja para la “final” ante la UC por Copa Libertadores

Boca Juniors acumula su tercera baja para la “final” ante la UC por Copa Libertadores / Rodrigo Valle

A diferencia de una UC que deberá jugar mañana el clásico ante Colo Colo, Boca Juniors descansa de cara al partido del jueves, por el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, más allá de no tener el desgaste físico de los cruzados, en el elenco xeneize sufren con una serie de bajas.

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Claudio Úbeda ya no podía contar, por suspensión, con el volante Santiago Ascacíbar, pero a ello se suman líos para conformar en ataque.

Por una parte, diversos medios trasandinos aseguran que Adam Bareiro no ha podido recuperarse del doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo, a lo que se suman inconvenientes con Miguel Merentiel.

El atacante uruguayo será la tercera baja de Boca Juniors para enfrentar a la UC por un desgarro leve en el sóleo, el cual le impediría estar en condiciones para el jueves.

Con dos delanteros menos, los de la Ribera deberán rearmar su ofensiva en un partido donde la UC requiere ganar, a menos que Cruzeiro iguale o pierda con un ya eliminado Barcelona, con tal de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

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