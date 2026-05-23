Adriana Barrientos sin filtro contra Pancha Merino: “Ella tiene unos problemas cognitivos altísimos y no entiende...”

Un tenso cruce se vivió en la farándula nacional, luego de las duras declaraciones entre Adriana Barrientos y Francisca “Pancha” Merino.

Las panelistas de espectáculo se enfrascaron en una discusión luego de que la “Leona” criticó el rol de la actriz en Primer Plano, a quien tildó de “floja”.

Ante ello, Merino no guardó silencio y le lanzó a Barrientos: "Yo no tengo nada que demostrarte… Yo no soy de amiguismo en la tele. Si me llevo bien con el equipo, es porque me gusta que la gente me quiera… Pero a mí ni una pega me la han dado por pasar el poto a nadie, ni por pololeos con ejecutivos".

Las duras declaraciones de Barrientos contra Merino

Fue ahí cuando Barrientos se fue con todo contra Merino. En Zona de Estrellas la modelo le respondió: "Cuando hablas de poto, yo me acuerdo que Pablo Illanes era director de teleseries cuando tú pololeabas con él. ¡Mira qué casualidad!“.

“Porque por lo menos yo, no he tenido ningún director de televisión, ningún productor de televisión acurrucándose conmigo. No he tenido un affair con alguien de televisión, más que dos pololos que fueron mediáticos, pero que no tenían nada que ver con el rubro”, agregó Barrientos.

En esa misma línea, la Leona manifestó: “Cuando usted me viene a decir que no ha utilizado su cuerpo para estar en televisión, claro que lo ha usado, si le andaba moviendo la coneja a Pablo Illanes”.

“Ella tiene unos problemas cognitivos altísimos y no entiende lo que es trabajo. Ella entiende por trabajo ser una planta. Presentarte dos horas antes al canal para que te empolven la cara, te alisen el pelo, te junten las pechugas, te las suban y salgas con la mejor cara de operada. Como con esas caras de caliente, de ganosa”, añadió la Leona.

Por último, Barrientos le envió un mensaje directo a Merino. “Mira, es que la deja loca el Marocchino, la deja tirada… La mujer deja la casa sucia, deja la casa como una ratonera. ¿Y su locura la viene a desencadenar conmigo? ¡Mi amor! ¡Trátate, Panchita! Yo entiendo que la promotora te dejó loca, pero no lo hagas tan evidente", dijo la panelista.