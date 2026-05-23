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Sernac emite alerta para autos vendidos entre 2025 y 2026 por falla técnica: este es el modelo afectado

“Podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente”, advierten desde el organismo.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta para autos vendidos entre 2025 y 2026 por falla técnica: este es el modelo afectado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para un modelo de vehículo vendido en Chile por un posible defecto que implica un riesgo para los consumidores.

Ford Motor Company Chile SpA informó sobre la advertencia para sus autos marca Ford, modelo Bronco, comercializados en Chile entre febrero de 2025 y abril de 2026. A continuación, una imagen referencial:

ADN

Según lo comunicado por el ente fiscalizador, en algunos de los vehículos involucrados: “Es posible que uno de los pernos de pivote de ajuste de altura de la estructura de los asientos delanteros se afloje y, eventualmente, se desprendan en uno o ambos asientos".

Revisa también:

ADN

“Si los asientos no se encuentran correctamente asegurados, los ocupantes pueden experimentar chirridos, ruidos metálicos o falta de firmeza en el cojín del asiento, lo que, en casos extremos, podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente”, agregan desde el Sernac.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el organismo hacen un llamado a los consumidores a verificar si es que su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN (revisar acá).

En caso de resultar afectado, los consumidores deben comunicarse directamente con la empresa para agendar una corrección y/o reparación del automóvil en caso de ser necesario.

La reparación tiene una duración estimada de aproximadamente 0,9 horas y no implica ningún costo para los consumidores. A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono / Call Center: 800 470 408
  • Correo electrónico: acfordcl@ford.com
  • Sitio web: www.ford.cl
  • Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/
  • Centro de atención al Cliente: https://www.ford.cl/acerca/contacto/
  • Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

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