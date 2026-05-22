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FOTOS. Exponen al nuevo romance de la farándula chilena: fueron captados en público

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, reveló una serie de fotografías que confirmarían el nuevo romance de la farándula nacional.

Nicolás Lara Córdova

Exponen al nuevo romance de la farándula chilena: fueron captados en público

El pasado miércoles, en el programa ¡Hay que decirlo! de Canal 13, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, dio a conocer un inesperado romance que remeció a la farándula nacional.

La comunicadora comentó en dicha oportunidad que Kika Silva y Cristián Arriagada habrían comenzado un romance, lo que sorprendió al panel.

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Hasta ese momento, la pareja no se había referido a su romance, pero este viernes, Cecilia Gutiérrez reveló nuevas imágenes de esta relación en el episodio más reciente de ¡Hay que decirlo!.

La periodista de espectáculos dio a conocer que Cristián Arriagada y Kika Silva fueron captados abordando juntos un avión.

“Estas imágenes me llegaron como a las 20:00 horas del miércoles. A mí me da un poco de risa, porque si uno quiere pasar ‘piola’ tienes que ir tapado. Pero la gente se dio cuenta por los movimientos de él”, comentó Gutiérrez.

La comunicadora comentó que Pamela Díaz le escribió el miércoles a Kika Silva, y que esta le habría confirmado que “están muy contentos y enamorados” con el Dr. Arriagada.

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