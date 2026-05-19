Coté López rompe el silencio tras duros cuestionamientos en redes sociales: “Gala me cae increíble pero...”

María José “Coté” López realizó una serie de descargos a través de su cuenta de Instagram. Todo se originó luego de que algunos usuarios en redes sociales la compararon con Gala Caldirola.

Cabe recordar que la española desde hace aproximadamente dos meses mantiene una relación con Luis Jiménez, exesposo de López.

Ante ello, Coté se pronunció por Instagram y mencionó: “Lo más triste es ver cómo intentan comparar a dos mujeres que son distintas y valiosas a su manera”.

“Gala me cae increíble, pero no intento parecerme a ella. Es feo que nos enfrenten o nos midan como si tuviera que ser más que la otra”, expresó López.

En esa misma línea, indicó que “ninguna mujer merece cargar con comparaciones. Cada una tiene su historia, su esencia y su belleza”.

“No somos competencia. Somos personas diferentes, y comparar siempre termina dañando a alguien que nunca pidió estar en esa comparación”, cerró la influencer.

Desde el portal Infama capturaron la historia que subió la influencer a su cuenta de Instagram. A continuación, el detalle: