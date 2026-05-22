Este viernes se produjeron dos situaciones que generaron amplio rechazo en torno al fútbol chileno: el arengazo no autorizado de Colo Colo en el Estadio Monumental, que terminó con incidentes en Macul, y la programación del partido entre Everton y Coquimbo Unido un viernes a las 15:00 horas.

A raíz de estas polémicas, Los Tenores de la Tarde conversaron con Felipe de Pablo, gerente de operaciones y seguridad de la ANFP, quien abordó ambos episodios y explicó cómo funciona actualmente la mesa de programación del fútbol chileno.

“Siempre es lamentable cuando terminamos hablando no de fútbol, sino de hechos delictuales que ocurren tanto afuera como dentro de los estadios. Es un tema que muchas veces parece simple de resolver, pero que requiere trabajo constante. Nos preguntamos si con esto se ganan o no los clásicos, pero claramente sí generan un impacto negativo en la comunidad”, señaló el dirigente respecto a los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Estadio Monumental.

Además, fue crítico con el comportamiento de parte de la barra alba. “Estos temas han sido parte de las conversaciones al momento de definir horarios. Para mí es difícil entenderlo, pero cuando un grupo de personas se toma micros para ir al estadio, eso es delincuencia pura. No podemos normalizar que porque son muchos puedan cortar el tránsito o apropiarse del transporte público”, afirmó.

Sobre el cambio de horario del encuentro entre Everton y Coquimbo Unido, explicó: “Desde la mesa de programación nos enteramos, a través del club, de que el partido iba a ser rechazado porque existían problemas de dotación de Carabineros para el viernes posterior al 21 de mayo, pese a que eso ya había sido analizado previamente. Después se nos informó que se solicitaría una reducción de aforo y modificación del horario”.

En cuanto a las dificultades permanentes con las delegaciones presidenciales para aprobar los partidos, comentó: “Como mesa nos comunicamos mediante un correo con copia a todos los integrantes y no tuvimos respuesta. Posteriormente, Everton nos puso en contacto con la delegación y les manifestamos que era importante respetar el trabajo de la mesa. Eso no significa que no puedan existir cambios, porque incluso desde la ANFP hemos pedido modificaciones de horario. El problema es que todo debe pasar por cada delegación presidencial. Si tuviéramos que hablar directamente con más de diez delegaciones sería imposible”.

Finalmente, cuestionó el horario en que terminó disputándose el encuentro en Viña del Mar. “Nosotros acatamos el horario de las 15:00 horas, que es muy malo. Dentro de todo, hoy hubo una buena asistencia, pero no se entiende que un partido con un equipo que viene haciendo una gran campaña como Coquimbo Unido termine jugándose un viernes a las tres de la tarde y avisado apenas con tres días de anticipación”, cerró Felipe de Pablo.