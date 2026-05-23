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“Me acerco a disculparme y le digo ‘tu papá me va a matar’... No hubo intención de lesionarlo, lo conozco hace 12 años”

Kevin Vásquez debió emitir un comunicado tras recibir insultos en redes sociales luego de lesionar a Joaquín Silva en el duelo entre Rangers y Santiago Wanderers.

Javier Catalán

Foto: @kevinvasquezs

Foto: @kevinvasquezs

Rangers volvió a caer en la Primera B, esta vez ante Santiago Wanderers por la decimotercera jornada, en un duelo marcado por un penal en contra de los “Piducanos” en el cierre del primer tiempo que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

En los descuentos de la primera mitad, Kevin Vásquez intentó despejar el balón, pero terminó golpeando en el rostro a Joaquín Silva, acción que en primera instancia no fue sancionada por el árbitro, pero que tras la comunicación con sus asistentes finalmente fue cobrada como penal.

Más allá de la polémica, se encendió la preocupación por el volante de los porteños, quien debió abandonar el terreno de juego sangrando y fue trasladado a un centro asistencial.

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Debido a su pasado en los “Caturros”, Vásquez recibió insultos en redes sociales por parte de hinchas que lo acusaron de lesionar a Silva, lo que lo llevó a publicar un comunicado aclarando la jugada.

“Para efectos de lo sucedido en el partido versus Santiago Wanderers y por los mensajes y comentarios que he recibido, explicarles que no hubo ninguna mala intención de lesionar a Joaquín, a quien conozco desde los 12 años y con quien mantengo una amistad familiar”, comenzó diciendo el ex Unión La Calera en su cuenta de Instagram.

Agregó que todo se trató de una acción de juego. “Lamentablemente, al intentar despejar el balón Joaquín me anticipa de cabeza, impactando de lleno en su rostro. Incluso cuando me acerco a él le pido disculpas y digo ‘tu papá me va a matar’, evidenciando nuestra cercanía. Mis reclamos posteriores fueron por el arbitraje, que según mi criterio fue incorrecto al no existir VAR en la división”, señaló.

Finalmente, cerró expresando su preocupación por el estado del jugador rival: “Espero que sus exámenes arrojen lo menos posible y esté pronto jugando nuevamente. Estuvimos en la clínica con su madre y su hermano. Me llamó su padre para decirme que estuviera tranquilo, que fue una jugada de fútbol”.

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