Formalizan a chofer de Turbus por volcamiento que dejó dos muertos en Ruta 5 Sur: habría sufrido una descompensación

Este mediodía se realizó la formalización del conductor de la empresa Turbus involucrado en el volcamiento de un bus en la Ruta 5, frente a la comuna de Teno, que dejó dos personas fallecidas y más de 30 lesionados.

Según informó la fiscal (s) de Curicó, Maite Mendiburu, el imputado fue formalizado por los delitos de cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves.

“Conforme a los antecedentes preliminares, el imputado habría perdido el control del vehículo debido, presumiblemente, a una infección física asociada a una enfermedad de base, aparentemente diabetes ”, indicó la persecutora.

Plazo de investigación y medidas cautelares

Lo anterior, de acuerdo a Mendiburu, “habría ocasionado que, al enfrentar una curva, se volcara e impactara contra un poste. Como consecuencia, dos pasajeros fallecieron y 31 resultaron lesionados”.