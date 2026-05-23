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Formalizan a chofer de Turbus por volcamiento que dejó dos muertos en Ruta 5 Sur: habría sufrido una descompensación

Desde la Fiscalía detallaron que el conductor perdió el control del vehículo al enfrentar una curva.

Ruth Cárcamo

Formalizan a chofer de Turbus por volcamiento que dejó dos muertos en Ruta 5 Sur: habría sufrido una descompensación

Este mediodía se realizó la formalización del conductor de la empresa Turbus involucrado en el volcamiento de un bus en la Ruta 5, frente a la comuna de Teno, que dejó dos personas fallecidas y más de 30 lesionados.

Según informó la fiscal (s) de Curicó, Maite Mendiburu, el imputado fue formalizado por los delitos de cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves.

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“Conforme a los antecedentes preliminares, el imputado habría perdido el control del vehículo debido, presumiblemente, a una infección física asociada a una enfermedad de base, aparentemente diabetes”, indicó la persecutora.

Plazo de investigación y medidas cautelares

Lo anterior, de acuerdo a Mendiburu, “habría ocasionado que, al enfrentar una curva, se volcara e impactara contra un poste. Como consecuencia, dos pasajeros fallecieron y 31 resultaron lesionados”.

Finalmente, la fiscal informó que se decretó un plazo de investigación de seis meses y la medida cautelar de arraigo nacional para el imputado.

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