Formalizan a chofer de Turbus por volcamiento que dejó dos muertos en Ruta 5 Sur: habría sufrido una descompensación
Desde la Fiscalía detallaron que el conductor perdió el control del vehículo al enfrentar una curva.
Este mediodía se realizó la formalización del conductor de la empresa Turbus involucrado en el volcamiento de un bus en la Ruta 5, frente a la comuna de Teno, que dejó dos personas fallecidas y más de 30 lesionados.
Según informó la fiscal (s) de Curicó, Maite Mendiburu, el imputado fue formalizado por los delitos de cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves.
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“Conforme a los antecedentes preliminares, el imputado habría perdido el control del vehículo debido, presumiblemente, a una infección física asociada a una enfermedad de base, aparentemente diabetes”, indicó la persecutora.
Plazo de investigación y medidas cautelares
Lo anterior, de acuerdo a Mendiburu, “habría ocasionado que, al enfrentar una curva, se volcara e impactara contra un poste. Como consecuencia, dos pasajeros fallecieron y 31 resultaron lesionados”.
Finalmente, la fiscal informó que se decretó un plazo de investigación de seis meses y la medida cautelar de arraigo nacional para el imputado.
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