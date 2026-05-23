VIDEOS. Universidad de Concepción remonta en 10 minutos para alejar a Ñublense de la zona alta de la tabla
El “Campanil” perdía en Chillán hasta pasados los 65 minutos y hasta pudo llevarse la victoria desde el Nelson Oyarzún.
En uno de los duelos por la fecha 13 de la Liga de Primera, Ñublense no pudo sacudirse de la goleada sufrida ante Colo Colo la semana pasada y desaprovechó su localía ante la Universidad de Concepción.
Ante 4.307 en el Nelson Oyarzún, el elenco local logró sacar provecho de un elenco del “Campanil” que llegaba golpeado tras perder tres puntos por el retraso en el pago del IVA.
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Fue así como a los 25 minutos, los “Diablos Rojos” abrieron la cuenta con un ajustado tiro de Lorenzo Reyes.
Luego, a los 31 minutos, mediante lanzamiento penal, Matías Plaza ponía un cómodo 2-0 para los chillanejos.
Sin embargo, cuando todo parecía perdido para la Universidad de Concepción, Cecilio Waterman controló un balón en área chica para el descuento a los 66 minutos.
Menos de 10 minutos después, el “Campanil” aprovechó un iluminado ingreso de Luis Rojas: tras entrar a los 57 minutos, arremetió en área chica a los 74 minutos para el 2-2.
De ahi en más, el juego tuvo un desarrollo frenético, con ambos elencos disponiendo de chances para ganar, pero la más clara la tuvo Cecilio Waterman, quien se sacó el arquero a los 89 minutos, pero la zaga de Ñublense despejó su remate desde la línea.
Con el 2-2 final, ninguno de los dos festeja demasiado en la tabla, pues ambos están igualados en el octavo lugar, con 18 unidades, alejándose de la zona de clasificación a torneos internacionales.
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