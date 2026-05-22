Con un “extranjero” y novedades en delantera: la nómina de Chile para enfrentar a Portugal y Congo / JAVIER TORRES

Este viernes salió a la luz la nómina de Chile para los próximos amistosos contra Portugal y Congo, dos selecciones que compartirán grupo en el Mundial 2026.

Entre las principales novedades, destaca la citación de Brayan Cortés. El arquero que milita en Argentinos Juniors llevaba casi un año fuera de las nóminas de la selección chilena.

A ello se suma el llamado del volante Nils Reichmuth, a quien Córdova convenció en una gira que hizo por Europa meses atrás para que aceptase defender a La Roja; y la aparición de Iván Morales y Clemente Montes como nuevas variantes en ataque.

Respecto a las ausencias, Ben Brereton y Marcelino Núñez no fueron convocados porque se están recuperando de sus operaciones. Tampoco está Erick Pulgar, quien recibió la citación, pero prefirió quedarse en Brasil.

La Roja se medirá contra el combinado portugués el sábado 6 de junio en Portugal. Posteriormente, Chile enfrentará a la selección africana el martes 9 de junio en España.

Revisa la nómina de Chile

Arqueros

Lawrence Vigouroux | Swansea (ING)

Thomas Gillier | Montreal (CAN)

Brayan Cortés | Argentinos Juniors (ARG)

Defensas

Felipe Faúndez | O’higgins

Francisco Salinas | Coquimbo Unido

Diego Ulloa | Colo Colo

Francisco Sierralta | Auxerre (FRA)

Matías Pérez | Lecce (ITA)

Iván Román | Atlético Mineiro (BRA)

Guillermo Maripán | Torino (ITA)

Igor Lichnovsky | Fatih Karagumruk (TUR)

Gabriel Suazo | Sevilla (ESP)

Volantes

Felipe Méndez | Colo Colo

Agustín Arce | U de Chile

Rodrigo Echeverría | León (MEX)

Vicente Pizarro | Rosario Central (ARG)

Felipe Loyola | Pisa (ITA)

Matías Sepúlveda | Lanús (ARG)

Lautaro Millán | Independiente (ARG)

Nils Reichmuth | Thun (SUI)

Delanteros

Clemente Montes | U Católica

Maximiliano Gutiérrez | Independiente (ARG)

Darío Osorio | Midtjylland (DIN)

Gonzalo Tapia | Sao Paulo (BRA)

Iván Morales | Argentinos Juniors (ARG)

Lucas Cepeda | Elche (ESP)