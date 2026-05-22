Con un “extranjero” y novedades en delantera: la nómina de Chile para enfrentar a Portugal y Congo
Nils Reichmuth, del Thun de Suiza, resalta con su primera citación a La Roja, donde están ausentes por operaciones Ben Brereton y Marcelino Núñez, además de un Erick Pulgar que desistió de la citación.
Este viernes salió a la luz la nómina de Chile para los próximos amistosos contra Portugal y Congo, dos selecciones que compartirán grupo en el Mundial 2026.
Entre las principales novedades, destaca la citación de Brayan Cortés. El arquero que milita en Argentinos Juniors llevaba casi un año fuera de las nóminas de la selección chilena.
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A ello se suma el llamado del volante Nils Reichmuth, a quien Córdova convenció en una gira que hizo por Europa meses atrás para que aceptase defender a La Roja; y la aparición de Iván Morales y Clemente Montes como nuevas variantes en ataque.
Respecto a las ausencias, Ben Brereton y Marcelino Núñez no fueron convocados porque se están recuperando de sus operaciones. Tampoco está Erick Pulgar, quien recibió la citación, pero prefirió quedarse en Brasil.
La Roja se medirá contra el combinado portugués el sábado 6 de junio en Portugal. Posteriormente, Chile enfrentará a la selección africana el martes 9 de junio en España.
Revisa la nómina de Chile
Arqueros
Lawrence Vigouroux | Swansea (ING)
Thomas Gillier | Montreal (CAN)
Brayan Cortés | Argentinos Juniors (ARG)
Defensas
Felipe Faúndez | O’higgins
Francisco Salinas | Coquimbo Unido
Diego Ulloa | Colo Colo
Francisco Sierralta | Auxerre (FRA)
Matías Pérez | Lecce (ITA)
Iván Román | Atlético Mineiro (BRA)
Guillermo Maripán | Torino (ITA)
Igor Lichnovsky | Fatih Karagumruk (TUR)
Gabriel Suazo | Sevilla (ESP)
Volantes
Felipe Méndez | Colo Colo
Agustín Arce | U de Chile
Rodrigo Echeverría | León (MEX)
Vicente Pizarro | Rosario Central (ARG)
Felipe Loyola | Pisa (ITA)
Matías Sepúlveda | Lanús (ARG)
Lautaro Millán | Independiente (ARG)
Nils Reichmuth | Thun (SUI)
Delanteros
Clemente Montes | U Católica
Maximiliano Gutiérrez | Independiente (ARG)
Darío Osorio | Midtjylland (DIN)
Gonzalo Tapia | Sao Paulo (BRA)
Iván Morales | Argentinos Juniors (ARG)
Lucas Cepeda | Elche (ESP)
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