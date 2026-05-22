VIDEO. La dura confesión de Helhue Sukni tras complicación en su estado de salud: “Ha sido el peor año de mi vida...”

La abogada tuvo que ser operada de emergencia y se refirió a las dificultados que ha vivido en los últimos meses.

Felipe Romo

Helhue Sukni ganó importante notoriedad gracias a su trabajo como abogada en distintos casos relacionados con personas imputadas por delitos de alta connotación social.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Sabrina Durán, la “Reina Narco” o su papel en el caso de Aylin Fuentes, donde prestó defensa a los jóvenes imputados por su asesinato.

Sin embargo en las últimas horas la profesional atravesó un complicación de salud que la llevó a ser internada de emergencia.

“Tengo que agradecer a Dios porque estoy viva y porque mis papás están vivos. Pero este año ha sido, lejos, el peor año de mi vida. Me creerán que ayer me operaron con carácter urgente”, comenzó diciendo.

Sukni explicó que los médicos le detectaron un absceso, que es una acumulación de pus que se forma cuando el sistema inmunológico intenta contener una infección, por lo que debió ser intervenida de forma inmediata.

Además se sinceró respecto a los altibajos en su vida privada que ha sufrido en los últimos meses.

Empecé el año tratando de deshacerme de ese pololo nefasto. Después, se me va la ‘bombona’ de la casa. El tránsito de nanas que tuve la primera se enfermó, duró un día. La segunda le reventaron la casa al marido. Tercera nana, se fue a carretear y no volvió. Cuarta nana, la señora que tengo ahora, reclama todo el día”, afirmó.

La abogada también compartió que ha tenido complicaciones para desempeñarse en su profesión, sumado a la situación con su hermano “que se fue preso y apareció en todas las portadas de farándula”.

“De verdad que este año ha sido nefastamente malo. Pero bueno, al mal tiempo, como ahora que está nublado, buena cara”, cerró Sukni.

