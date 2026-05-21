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RD Congo toma una decisión sobre su amistoso contra Chile tras brote de ébola: alerta en La Roja

La selección africana suspendió sus entrenamientos en Kinsasa y decidió trasladar su preparación para el Mundial a Europa, aunque mantuvo en pie el compromiso frente a La Roja en España.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Manuel Velasquez - FIFA

La selección de la República Democrática del Congo, rival de Chile en la próxima fecha FIFA, encendió las alarmas en el mundo del fútbol a pocas semanas del inicio de su participación en el Mundial 2026.

El combinado africano decidió suspender sus entrenamientos en la capital, Kinsasa, debido al brote de ébola que afecta al país, aunque confirmó que mantendrá su amistoso internacional frente a La Roja en Europa.

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Según explicó Alain Makengo, asesor especial del Ministerio de Deportes congoleño, la federación optó por trasladar toda la preparación del equipo fuera del territorio africano como medida preventiva ante la emergencia sanitaria. De esta manera, el plantel trabajará en Bélgica antes de disputar sus compromisos preparatorios rumbo a la Copa del Mundo.

La República Democrática del Congo primero enfrentará a Dinamarca en Bélgica y luego se medirá ante La Roja el próximo 9 de junio en España, en los últimos dos aprontes que tendrá antes de volver a disputar un Mundial tras más de 50 años de ausencia.

“Tras la epidemia del virus del Ébola, el Gobierno y la Federación decidieron trasladar todos los partidos de entrenamiento que estaban programados aquí en Kinsasa“, declaró Makengo, para luego ratificar la disputa de los partidos amistosos en Europa.

“El primer partido se disputará el 3 de junio en Lieja (Bélgica) contra Dinamarca, mientras que el segundo está previsto para el 9 de junio en España, contra Chile", precisó el asesor.

Además, Makengo aseguró que se han realizado gestiones diplomáticas con los dos países europeos para que se celebren estos enfrentamientos antes del Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

“Hacemos un llamamiento a los congoleños residentes en Bélgica y España, así como a los de los países vecinos, para que acudan masivamente a apoyar a su selección nacional, que está muy motivada de cara al Mundial de 2026″, concluyó el asesor.

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