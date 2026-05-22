“Estarás muerto en este negocio”: Revelan tenso cruce entre Quentin Tarantino y Brad Pitt

El ambiente en los sets de filmación de Quentin Tarantino destaca por una precisión quirúrgica, donde busca mantener el control absoluto.

Sin embargo, incluso con colaboradores de gran experiencia, surgen momentos de alta fricción. Tal como ocurrió recientemente con Brad Pitt.

Según se dio a conocer, ambas estrellas del cine habrían protagonizado un tenso momento durante las grabaciones de Había una vez en Hollywood (2019).

La revelación fue compartida por Bruce Dern en el Festival de Cine de Cannes, generando de inmediato un gran revuelo en la industria.

Una improvisación como detonante

El conflicto ocurrió en una escena donde el personaje de Pitt despierta a George Spahn (Dern) para saber cómo se encuentra.

Fiel a su estilo, Bruce decidió salirse del guion. Tras despertar ante la cámara, se sintió desorientado y agregó una línea espontánea. Fue en ese instante cuando Brad tomó una decisión que enfureció al director: Detuvo la filmación de manera abrupta.

“Cuando Brad Pitt me despierta en Había una vez en Hollywood, estoy en la cama, me levanto, estoy un poco aturdido y simplemente digo: ‘No estoy muy seguro de qué está pasando’“, comenzó relatando.

“Lo estoy mirando a él -Pitt-. Cortó la cámara. La expresión en el rostro de Quentin... quiero decir, estaba increíblemente serio, y dijo: ‘Brad, ¿Qué acabas de hacer?’”, contó.

La audacia del actor al asumir un rol que pertenece exclusivamente al director provocó una respuesta tajante de Tarantino, quien dejó clara la jerarquía dentro de su set con una advertencia fulminante.

“Dijo: ‘Bueno, corté la cámara’. Él -Quentin - le respondió: ‘Nunca más en tu vida volverás a cortar una cámara o estarás muerto en este negocio. Ese es mi dominio. No detengas el comportamiento’“, agregó Dern.

“Así que luego continuamos y filmamos la escena, y todo lo que Brad le dijo fue: ‘Bueno, lo que él dijo no estaba en el guion’”, concluyó.

Una relación intacta

El fuerte cruce terminó siendo una simple anécdota en una alianza histórica. Fuentes cercanas confirmaron a Variety que la sintonía entre ambos artistas sigue intacta.

“Quentin es uno de los directores favoritos de Brad, y los dos siempre han tenido una gran relación de trabajo”, consignan. Hay que recordar que previamente ya habían trabajado juntos, con Bastardos sin gloria (2009) como uno de los proyectos conjuntos más recordados.

Asimismo, los resultados de Había una vez en Hollywood hablan por sí solos. El largometraje fue un éxito rotundo, logrando recaudar $393 millones de dólares a nivel mundial.

Además, cosechó 10 nominaciones a los Premios Oscar, llevándose dos estatuillas a casa, incluida la de Mejor Actor de Reparto para el propio Brad Pitt, consolidando el valor de la exigencia detrás de cámaras.