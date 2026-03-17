“No está descartado”: dos futbolistas suizos evalúan sumarse a La Roja en el futuro / Instagram @chilenosxelmundo__

Hace algunas semanas, en ADN Deportes te contamos del viaje del staff de la selección chilena a convencer a jugadores de familia chilena y que militan en el “Viejo Continente”.

Uno de los que estaban en el listado eran los hermanos Nils y Miguel Richmund, de 24 y 22 años, respectivamente, ambos de madre chilena.

Los dos son volantes formados en el FC Zurich, aunque Nils dejó dicho club para ser parte del Thun.

Aunque Miguel Reichmuth ya ha jugado por Suiza, solo lo ha hecho a nivel Sub 17, por lo que podría ser elegible para la adulta, compleatando un seguimiento que viene desde hace años.

Según información de ADN Deportes, los integrantes del staff técnico de La Roja pudieron reunirse con ambos, plantéandoles el interés de sumarlos a la selección.

Tanto Nils como Miguel Reichmuth agradecieron la invitación y si bien no aceptaron la convocatoria para la fecha FIFA de marzo, sí plantearon que lo van a evaluar aún, con lo que no está descartada la futura citación de ambos para que defiendan a Chile.