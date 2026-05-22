A días de su primera cuenta pública: Presidente Kast encabeza su cuarto consejo de gabinete en Cerro Castillo
El Mandatario reunió a sus ministros en Viña del Mar, donde se abordó los próximos desafíos del Ejecutivo.
A días de su primera cuenta pública: Presidente Kast encabeza su cuarto consejo de gabinete en Cerro Castillo
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Durante la mañana de este viernes, el Presidente José Antonio Kast encabezó su cuarto consejo de gabinete, realizado por primera vez en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, ubicado en la ciudad de Viña del Mar.
La instancia se desarrolló luego de que el pasado martes el Mandatario concretara su primer cambio de gabinete, que implicó la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini, además de la designación de tres biministros.
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En ese contexto, el encuentro estuvo marcado por las ausencias de las ahora exministras y de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien participó de manera telemática. En tanto, el resto de los secretarios de Estado asistió presencialmente al palacio presidencial.
Gobierno prepara segunda “etapa” de gestión
Durante este cuarto consejo de gabinete, que inició pasadas las 09:00 horas, se abordó lo que será la segunda “etapa” del gobierno, de cara a su primera cuenta pública.
Esto, considerando la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, que ya fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y despachado al Senado, donde continuará su discusión en las distintas comisiones.
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