Senadores de oposición anuncian bloque contra megarreforma del Gobierno y rechazarán la idea de legislar

Un adverso panorama legislativo le espera al Plan de Reconstrucción del Ejecutivo en su llegada al Senado. En un punto de prensa conjunto en los pasillos del Congreso, parlamentarios de las bancadas del Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC), Partido Por la Democracia (PPD) y el Frente Amplio (FA) anunciaron formalmente que votarán de manera unida y en bloque en contra de la idea de legislar la denominada Ley Miscelánea, proyecto económico que sus críticos ya han bautizado como la “Ley de los Súper Ricos”.

La ofensiva de la centroizquierda se activó inmediatamente después de que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachara la iniciativa a su segundo trámite constitucional. A juicio de los senadores de las comisiones sectoriales, el texto legal adolece de graves fallas de diseño al concentrar rebajas tributarias en los sectores de mayores ingresos y en las grandes corporaciones, sin contemplar amarras ni garantías reales que aseguren la creación de empleos, mayor inversión o un crecimiento sostenido para el país.

Cuestionamientos al déficit fiscal y riesgo de recortes sociales

La principal línea de ataque de los legisladores apunta al impacto que la menor recaudación tendrá sobre las arcas del Estado. Para la senadora Daniella Cicardini (PS), la reforma del Gobierno de José Antonio Kast intenta imponer un modelo ideológico que profundiza los abusos y las brechas sociales, lo que quita toda legitimidad a la búsqueda de acuerdos políticos.

“Estamos abiertos al diálogo, pero el gobierno no escucha y no recibe propuestas. Estamos disponibles a discutir en serio este proyecto, esta mala reforma que viene mal diseñada, que solo genera más déficit fiscal, por ende más endeudamiento público, en consecuencia debilita la red de protección social del Estado. Eso significa que son malas noticias para la gente”, enfatizó Cicardini.

Por su parte, la senadora por la Región de Valparaíso, Karol Cariola (PC), rebatió la premisa oficialista de que “con menos se hace más” en el aparato estatal. Cariola advirtió que el rostro real de la pérdida de recaudación fiscal se traducirá directamente en menos presupuesto para salud, pérdida de derechos sociales y desmedro en educación, golpeando las coberturas de los programas orientados a la clase media y a las familias vulnerables chilenas.

El factor ambiental y el muro de la unidad

La arista ecológica de la megarreforma también fue foco de duros reparos en la Cámara Alta. El senador Ricardo Celis (PPD) tildó la propuesta de “contrarreforma tributaria”, calificándola como una pésima noticia en un contexto de emergencia climática global. Celis argumentó que las alternativas de fomento económico que propone el Ejecutivo apuntan a dañar el medio ambiente, hipotecando el futuro de las próximas generaciones.

Finalmente, la senadora Beatriz Sánchez (FA) destacó la férrea coordinación política lograda entre todas las fuerzas de la centroizquierda para encarar el debate en el Senado. Sánchez envió un directo mensaje a los ministros del comité político de La Moneda, asegurando que la oposición se encuentra organizada y fuerte, desestimando de plano cualquier estrategia gubernamental que busque fragmentar los votos del bloque para salvar la tramitación de la controvertida ley económica.