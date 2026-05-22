¿Qué hacer en Santiago este sábado 23 y domingo 24 de mayo? Guía de panoramas en la RM

Santiago se prepara para un fin de semana lleno de actividades para este sábado 23 y domingo 24 de mayo.

Con una agenda que combina eventos al aire libre, cultura y panoramas ideales para capear el frío otoñal, la capital ofrece una variada cartelera para todos los gustos.

La oferta de la Región Metropolitana incluye grandes fiestas en torno al vino y la gastronomía local, imperdibles estrenos en la cartelera cinematográfica, paseos literarios y recorridos nocturnos llenos de magia. Revisa una selección.

Panoramas en Santiago este sábado 23 y domingo 24 de mayo

La actividad definitiva para los amantes del vino se instala en Ñuñoa

Hasta este sábado a la 22:00 horas se desarrolla la Vendimia del Valle del Maipo 2026 en el Parque Estadio Nacional, con acceso por Avenida Pedro de Valdivia 4885.

Los tickets de degustación parten en los $11.000 más cargo por servicio y, en paralelo, habrá gastronomía y música en vivo.

El evento, que parte a las 12:00 horas, es gratuito y las inscripciones están disponibles pinchando aquí.

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Pedro Pascal vuelve al cine

El jueves de esta semana llegó a la cartelera Star Wars: The Mandalorian and Grogu. La película, dirigida por Jon Favreau y con el chileno Pedro Pascal, sigue a sigue a Din Djarin y al pequeño Grogu en su primera aventura para la pantalla grande.

Lo que la hace especial es que no es solo otro capítulo de la saga: es el regreso de Star Wars al cine después de casi siete años de ausencia. La última entrega fue The Rise of Skywalker, estrenada en diciembre de 2019, y desde entonces la franquicia se había concentrado exclusivamente en series de streaming.

Si no está familiarizado con el universo de ciencia ficción, la cartelera nacional también tiene otras propuestas como Super Mario Galaxy, Michael, El Diablo Viste a la Moda 2, Mortal Kombat 2 y Obsesión.

La camina más encatadora de Santiago

Disponible únicamente hasta el 31 de mayo, Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido sigue disponible.

El espectáculo inmersivo transforma el Parque Quinta Normal en un sendero nocturno de un kilómetro con un buen número de referencias al mundo mágico.

Los tickets, y otros detalles, están disponibles aquí.

Música en formato íntimo

Este sábado 23, a partir de las 18:00 horas, se realizará la primera versión de “Tardes dream pop en Citylab”, un encuentro de música independiente en formato íntimo.

El evento tendrá lugar en el espacio creativo Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Espacio B, GAM. La jornada para mayores de 18 años contará con las presentaciones en vivo de Paulina Camus, Chica Lunar y Natalia Montenegro, además de una instancia de conversatorio, venta de comida, bebestibles y mercancía de las artistas.

La iniciativa, organizada por dreampop.cl y Rara Frecuencia tiene tickets generales, vía Portaltickets, con un valor de $5.000.

Feria del libro en un barrio icónico de la capital

Factoría Franklin suma un nuevo evento literario donde se podrá conocer editoriales independientes, proyectos gráficos e ilustraciones, entre muchas otras propuestas.

Sumado a lo anterior, la feria del libro también habrá música en vivo y gastronomía. Todo comienza a las 10:00 horas con entrada liberada.

El clásico del cine que se despide de las tablas locales

Tras convocar a más de 25 mil espectadores desde su estreno, la adaptación chilena de La Sociedad de los Poetas Muertos vive sus últimas funciones de mayo en el Teatro San Ginés, en Mallinkrodt 76, Providencia.

La cita es este sábado 23 de mayo a las 20:00 horas y las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster, en el sitio web oficial del recinto y directamente en sus boleterías.

Durante la misma jornada también se presenta ¿Ya no te gusto, verdad? (19:30 horas) y Reunión de apoderados (22:00 horas).

Celebrar con un clásico de la gastronomía local

Según el calendario oficial, este domingo 24 de mayo es el Día del Completo 2026 en Chile e incluso en la previa han aparecido un sinfín de ofertas.

Cadenas como Doggis, Pronto Copec y Juan Maestro anunciaron distintas promociones (revisa la lista completa pinchando aquí).

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Sumar un nuevo miembro a la familia

Casaideas y la fundación Ayuda Callejeros realizarán una jornada de adopción de perros rescatados este sábado 23 de mayo, entre las 14:00 y las 18:00 horas, en la tienda de Mallplaza Egaña.

El objetivo es promover la tenencia responsable y apoyar el trabajo de rescate y reubicación de animales en situación de abandono. En paralelo a la actividad presencial, Casaideas ofrecerá un 20% de descuento en toda su categoría de mascotas.