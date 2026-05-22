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Desvinculan sorpresivamente a rostro de Mega: “Me avisaron desde el canal que no podré seguir...”

“Lamentablemente no voy a poder cerrar este proyecto”, expresó la comunicadora a través de redes sociales.

Sebastián Escares

Desvinculan sorpresivamente a rostro de Mega: “Me avisaron desde el canal que no podré seguir...”

Un sorpresivo anuncio fue el que se dio a conocer durante las últimas horas por medio de redes sociales sobre la desvinculación de un rostro emergente de Mega.

Se trata de Nati Blaschke, conocida influencer del área digital de Mega que desde octubre pasado se hizo cargo del react de El Internado, en donde compartía con el comediante Alex Ortiz, popularmente conocido como el “Flaite Chileno”.

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“Comunidad hermosa, no sigo en el react de El Internado de Mega. Bueno, me avisaron desde el canal que no podré seguir en el react de este canal querido”, partió señalando la creadora de contenidos.

En esa misma línea, manifestó: “Lamentablemente no voy a poder cerrar este proyecto. Estábamos desde octubre juntos. Así que realmente esto es un gracias, de verdad, por todo el amor que me entregaron a diario”.

“Nunca pensé todas esas noches, todos esos capítulos, poder conectar tanto con ustedes”, agregó Nati Blaschke en el registro que compartió en redes sociales.

Paralelamente, la influencer mencionó: “Esto es un adiós, pero también es un gracias infinitas por ese espacio hermoso que generamos entre todos y que realmente nunca lo voy a olvidar”.

“Espero que este video lo puedan difundir a todas las personas que veían el react, de verdad conectamos 4 mil, 5 mil personas, que ya sabían toda mi vida así que espero que lo puedan ver, ya que no fue posible la despedida en vivo. Por eso hago este video para retribuirles aunque sea un 1% de todo el amor que me entregaron”, cerró.

Cabe señalar que Nati Blaschke anteriormente había sido la animadora del react de Only Fama y de Only Friends, ambos programas de Mega.

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