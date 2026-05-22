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Concurso: ¿Quieres ganar un vinilo autografiado por Los Tres? Acá te regalamos XCLNT

Henríquez, Lindl, Parra y Molina sellan el retorno pleno de Los Tres con un disco grabado en los estudios Abbey Road, de Londres.

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Sorteo Vinilo Los Tres

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¿Eres seguidor de Los Tres? En ADN tenemos un excelente concurso para los amantes de la música y los vinilos. En abril, Henríquez, Lindl, Parra y Molina sellaron el retorno pleno de la banda con su último disco XCLNT.

Los fanáticos que tengan su entrada para ver a Los Tres en vivo el 7 y 8 de junio en el Teatro Municipal podrán participar por un excelente premio.

Se trata de un vinilo del nuevo disco XCLNT autografiado por sus cuatro integrantes. Para conocer más del nuevo disco, te invitamos a leer la crónica, canción por canción.

Participa por el vinilo en el siguiente formulario:

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