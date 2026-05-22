Temblor en volcán Nevado de Longaví activa monitoreo: Sernageomin mantiene alerta verde

El volcán Nevado de Longaví, ubicado en la comuna de Longaví, región del Maule, se mantiene bajo monitoreo luego de que las estaciones instaladas en sus inmediaciones registraran un sismo asociado al fracturamiento de roca durante la mañana de este viernes 22 de mayo.

De acuerdo con la información entregada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el macizo mantiene su “alerta técnica en nivel verde”, por lo que no se han informado cambios en su condición general.

Qué se sabe del sismo registrado en el volcán

Según el último Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), el evento ocurrió a las 08:21 horas y fue clasificado como un sismo volcano-tectónico, fenómeno asociado al fracturamiento de roca al interior del sistema volcánico.

El movimiento tuvo una magnitud local de 3,9 ML y una profundidad de 3,9 kilómetros, de acuerdo con los análisis realizados por los equipos técnicos. Este tipo de eventos forma parte de los parámetros que se monitorean permanentemente para evaluar la evolución interna de un volcán.

Sernageomin explicó que la alerta verde corresponde a un escenario en que el volcán puede encontrarse en estado base, de reposo o quietud, o bien presentar actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones menores en zonas cercanas al centro de emisión.

En ese nivel, una eventual erupción no se considera inmediata y, de producirse, podría desarrollarse en un plazo de meses o años, según la definición técnica del organismo.

Por ahora, Sernageomin continuará con la vigilancia permanente del Nevado de Longaví, mientras que la Dirección Regional de Senapred mantendrá las coordinaciones con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente ante cualquier cambio relevante.