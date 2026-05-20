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Presidente Kast se reúne con la directiva de la ANEF en La Moneda para abordar condiciones del sector público

El Mandatario, junto al ministro del Trabajo Tomás Rau, encabezó una reunión con la mesa liderada por José Pérez Debelli para dialogar sobre fortalecimiento institucional.

Mario Vergara

Presidencia

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, lideró este miércoles una reunión de trabajo en el Palacio de La Moneda con la mesa directiva de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

La instancia tuvo como propósito abrir un canal oficial de diálogo para abordar las prioridades del sector público, evaluar las condiciones laborales actuales de los funcionarios del Estado y trazar líneas conjuntas para el fortalecimiento institucional.

El Mandatario estuvo acompañado en la cita por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, área clave para canalizar las demandas técnicas e institucionales del sector laboral público en las planificaciones del Ejecutivo.

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Representación gremial en Palacio

La comitiva de los empleados fiscales estuvo encabezada por el presidente de la ANEF, José Aurelio Pérez Debelli, quien asistió acompañado por un amplio despliegue de la directiva nacional del gremio, integrada por:

  • Carlos Insunza Rojas
  • Oriana Urrutia Grez
  • Helmuth Griott Bohn
  • Victoria Escalante González
  • Ángela Rifo Castillo
  • Katherine Valle González
  • Yury Contreras Araya
  • Ana María Gutiérrez Ramírez

El encuentro contó además con la presencia de diversos representantes de bases regionales y sectoriales, dotando a la mesa de una representatividad transversal de las reparticiones del Estado.

Diálogo y fortalecimiento del servicio público

Al término de la sesión de trabajo, el Presidente Kast relevó la importancia de mantener y proteger de manera permanente estos espacios de concertación y conversación directa con las asociaciones de funcionarios estatales.

De acuerdo con lo expresado por el Jefe de Estado, el objetivo final de estas mesas técnicas es consensuar mejoras normativas y administrativas que no solo apunten al bienestar de los trabajadores, sino que impacten directamente en la calidad de la atención fiscal, logrando que el aparato público responda con mayor agilidad y eficacia a las demandas y necesidades de las familias chilenas.

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