Garin preocupa de cara a Roland Garros: llegará a París con tres derrotas seguidas / Julian Finney

Cristian Garin vio frustrado su interés por tomar ritmo de cara a su participación en Roland Garros, Grand Slam donde disputará directamente el cuadro principal.

El chileno, 104 del mundo, se anotó en la qualy del ATP 500 de Hamburgo con tal de mejorar sus sensaciones de cara a la arcilla francesa.

Sin embargo, “Gago” quedó eliminado en la primera ronda de la fase previa en el puerto alemán.

Aunque Cristian Garin comenzó con un sólido 6/1 a su favor, un quiebre en contra por parte del local Henri Squire, 258 del planeta, le permitió al alemán llevarse el segundo set por 6/4.

El segundo mejor tenista nacional dio batalla en el partcial definitivo, pero Squire le rompió el saque en tres ocasiones hasta sellar el 6/3 con que completó su remontada.

Con esto, Cristian Garin llegará a Roland Garros con poco rodaje en las últimas semanas, habiendo completado tres derrotas seguidas (segunda ronda de Roma, primera ronda del Challenger de Oeiras y ahora en la qualy de Hamburgo) que generan incertidumbre de cara a su participación en el Grand Slam sobre arcilla.