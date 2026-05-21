;

Así quedo el grupo de la Roja en el Mundial femenino sub-17: una potencia europea y un bloque que ilusiona

La Roja enfrentará a dos importantes selecciones en el inicio del torneo.

Felipe Romo

Así quedo el grupo de la Roja en el Mundial femenino sub-17: una potencia europea y un bloque que ilusiona

Así quedo el grupo de la Roja en el Mundial femenino sub-17: una potencia europea y un bloque que ilusiona / agencia uno

La selección chilena femenina sub-17 realizó una gran campaña en el último Sudamericano de la categoría en Paraguay y sacó boletos para el próximo mundial que se disputará en Marruecos este año.

El torneo continental dará inicio el 17 de octubre, y durante esta mañana la FIFA llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos, con la Roja formando parte del bombo 3.

El equipo que dirige la ecuatoriana Vanessa Arauz tendrá un importante desafío y quedó instalado en el Grupo F de la competición con dos potencias mundiales.

Revisa también:

ADN

La selección chilena juvenil compartirá bloque con España, México y Australia.

Grupos Copa del Mundo femenina sub-17

Grupo A: Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina.

Grupo B: Corea del norte, Puerto Rico, Polonia y Concacaf 1.

Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega y Concacaf 2.

Grupo D: Japón, Concacaf 3, Francia y Venezuela.

Grupo E: Estados Unidos, Samoa, Concacaf 4, China.

Grupo F: España, México, Australia y Chile.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad