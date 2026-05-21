Así quedo el grupo de la Roja en el Mundial femenino sub-17: una potencia europea y un bloque que ilusiona / agencia uno

La selección chilena femenina sub-17 realizó una gran campaña en el último Sudamericano de la categoría en Paraguay y sacó boletos para el próximo mundial que se disputará en Marruecos este año.

El torneo continental dará inicio el 17 de octubre, y durante esta mañana la FIFA llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos, con la Roja formando parte del bombo 3.

El equipo que dirige la ecuatoriana Vanessa Arauz tendrá un importante desafío y quedó instalado en el Grupo F de la competición con dos potencias mundiales.

La selección chilena juvenil compartirá bloque con España, México y Australia.

Grupos Copa del Mundo femenina sub-17

Grupo A: Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina.

Grupo B: Corea del norte, Puerto Rico, Polonia y Concacaf 1.

Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega y Concacaf 2.

Grupo D: Japón, Concacaf 3, Francia y Venezuela.

Grupo E: Estados Unidos, Samoa, Concacaf 4, China.

Grupo F: España, México, Australia y Chile.