Así quedo el grupo de la Roja en el Mundial femenino sub-17: una potencia europea y un bloque que ilusiona
La Roja enfrentará a dos importantes selecciones en el inicio del torneo.
La selección chilena femenina sub-17 realizó una gran campaña en el último Sudamericano de la categoría en Paraguay y sacó boletos para el próximo mundial que se disputará en Marruecos este año.
El torneo continental dará inicio el 17 de octubre, y durante esta mañana la FIFA llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos, con la Roja formando parte del bombo 3.
El equipo que dirige la ecuatoriana Vanessa Arauz tendrá un importante desafío y quedó instalado en el Grupo F de la competición con dos potencias mundiales.
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La selección chilena juvenil compartirá bloque con España, México y Australia.
Grupos Copa del Mundo femenina sub-17
Grupo A: Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina.
Grupo B: Corea del norte, Puerto Rico, Polonia y Concacaf 1.
Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega y Concacaf 2.
Grupo D: Japón, Concacaf 3, Francia y Venezuela.
Grupo E: Estados Unidos, Samoa, Concacaf 4, China.
Grupo F: España, México, Australia y Chile.
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