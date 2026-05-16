Tabilo cae en semifinales y dice adiós al Challenger de Valencia, pero consigue importante objetivo
El chileno no pudo contra el serbio Miomir Kecmanovic por el paso a la final. De todas formas, se va de Valencia con una buena noticia.
Alejandro Tabilo (35°) se despidió del Challenger 175 de Valencia este sábado tras caer en semifinales ante el serbio Miomir Kecmanovic (70°).
El tenista europeo venció al chileno en sets corridos; Kecmanovic se llevó el primer set por 7-6 (ganó 7-0 el tie break) y en el segundo parcial se impuso por 6-3 para clasificar a la final del torneo español.
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Pese a la eliminación, el “Jano” consiguió un importante objetivo en su paso por Valencia: los puntos que sumó en este Challenger le permitirán ser cabeza de serie en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.
Antes de jugar Roland Garros, Tabilo está anotado para disputar la próxima semana el ATP 250 de Ginebra, donde tendrá que debutar contra una leyenda del tenis suizo: Stanislas Wawrinka.
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