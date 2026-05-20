;

VIDEO. “Me insultaron y pegaron”: Gustavo Álvarez vive tenso momento con barra del Santos en Brasil

El ex DT de Universidad de Chile sufrió agresiones por parte de los fanáticos rivales.

Felipe Romo

“Me insultaron y pegaron”: Gustavo Álvarez vive tenso momento con barra del Santos en Brasil

El Santos de Neymar Jr. y San Lorenzo igualaron 2-2 en por la fecha cinco de la Copa Sudamericana, en un encuentro donde el elenco argentino logró la igualdad tras un 2-0 en contra en los primeros 45 minutos.

Sin embargo, lo que se llevó los focos de atención fue la lamentable situación que vivió el DT del “ciclón”, Gustavo Álvarez. Una vez finalizado el compromiso, se dirigió hacia la sala de conferencia de prensa del estadio Urbano Caldeira, pero en su camino se topó con hinchas brasileños que lo agredieron.

El ex técnico de Universidad de Chile denunció estos hechos, donde también apuntó a Conmebol.

Revisa también:

ADN

“Con el ánimo de construir y no de criticar, les pido por favor que no hagan pasar al entrenador visitante entre la torcida porque me insultaron y me pegaron antes de entrar a la sala”, afirmó.

Álvarez comentó que “entiende el disgusto de la gente” pero que “no le corresponde a él sufrirlo”.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad