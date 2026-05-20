“Me insultaron y pegaron”: Gustavo Álvarez vive tenso momento con barra del Santos en Brasil

El Santos de Neymar Jr. y San Lorenzo igualaron 2-2 en por la fecha cinco de la Copa Sudamericana, en un encuentro donde el elenco argentino logró la igualdad tras un 2-0 en contra en los primeros 45 minutos.

Sin embargo, lo que se llevó los focos de atención fue la lamentable situación que vivió el DT del “ciclón”, Gustavo Álvarez. Una vez finalizado el compromiso, se dirigió hacia la sala de conferencia de prensa del estadio Urbano Caldeira, pero en su camino se topó con hinchas brasileños que lo agredieron.

El ex técnico de Universidad de Chile denunció estos hechos, donde también apuntó a Conmebol.

“Con el ánimo de construir y no de criticar, les pido por favor que no hagan pasar al entrenador visitante entre la torcida porque me insultaron y me pegaron antes de entrar a la sala”, afirmó.

Álvarez comentó que “entiende el disgusto de la gente” pero que “no le corresponde a él sufrirlo”.